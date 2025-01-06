Deportiva Minera - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız
İspanya Kral Kupası son 32 turunda Deportiva Minera sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Cartagonova'da oynanacak karşılaşmada Arda Güler'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor. Carlo Ancelotti yönetiminde İspanyol devinin nasıl mücadele edeceği merak ediliyor. Turun favorisi karşısında evinde sürprize imza atmak isteyen Deportiva Minera ise etkili bir performans göstermeyi hedefliyor. Peki, Deportiva Minera - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
DEPORTİVA MİNERA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İspanya Kral Kupası son 32 turunda oynanacak Deportiva Minera - Real Madrid maçı 6 Ocak Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak.
DEPORTİVA MİNERA - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Deportiva Minera - Real Madrid maçı Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.