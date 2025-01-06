Deportiva Minera - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Deportiva Minera - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 32 turunda Deportiva Minera deplasmanına konuk olacak. Cartagonova'da oynanacak mücadelede hata yapmak istemeyen İspanyol devi, son oynadığı 8 maçı da kaybetmedi. Karşılaşmada Arda Güler'in ilk 11'de şans bulup bulmayacağı belirsizliğini korurken, ev sahibi takım ise bir sürprize imza atmak istiyor. Peki, Deportiva Minera - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.01.2025- 11:20