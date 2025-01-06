Al Shabab - Al Feiha maçını canlı takip etmek için tıklayın
Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası çeyrek final maçında Al Shabab ile Al Feiha karşı karşıya gelecek. 27 Aralık 2024'te Riyad temsilcisiyle anlaşan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Teknik Direktör Fatih Terim, ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Terim'in öğrencileri, mücadeleyi kazanarak yarı finale yükselmek istiyor. Son 3 maçını da kazanamayan Al Shabab'ın ligde sadece 1 galibiyeti olan rakibi karşısında nasıl performans göstereceği ise merak ediliyor. Sakat oyuncuların fazla olduğu takımda deneyimli çalıştırıcının nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı araştırılıyor. Peki, Al Shabab - Al Feiha maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...
AL SHABAB - AL FEİHA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası çeyrek final maçında Al Shabab ile Al Feiha 6 Ocak Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 18.00'de başlayacak.
AL SHABAB - AL FEİHA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Fatih Terim'in ilk sınavına çıkacağı Al Shabab - Al Feiha maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
AL SHABAB'DA SAKAT OYUNCULAR DÜŞÜNDÜRÜYOR
Vitor Pereira ile yollarını ayırdıktan sonra göreve Fatih Terim'i getiren Al Shabab'da eksik oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Kalede ve hücum bölgesinde önemli oyuncuları eksik olan Riyad temsilcisinin Şampiyonlar Kupası çeyrek finalinde nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı ise merak ediliyor. İşte Al Shabab'da sakat olan oyuncular:
-Seung-gyu Kim (Kaleci)
-Hussain Al-Sabiyani (Sol Bek)
-Yannick Carrasco (Sol Kanat)
-Fahad Al-Muwallad (Sağ Kanat)
-Abderrazak Hamdallah (Santrafor)
FATİH TERİM'İN HEDEFİ YARI FİNAL
Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde ilk maçına çıkacak Al Shabab hazırlıklarını tamamladı. Sakat oyuncuların maçta oynaması beklenmezken, ilk sınavına çıkacak olan deneyimli çalıştırıcı, Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası maçında Al Feiha'yı konuk edecek. Taraftarı önünde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Riyad temsilcisi, mücadeleyi kazanarak yarı finale çıkmayı hedefliyor.