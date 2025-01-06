Fatih Terim ilk sınavına çıkıyor | Al Shabab - Al Feiha maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

27 Aralık 2024 tarihinde Suudi Arabistan takımı Al Shabab ile sözleşme imzalayan Fatih Terim, ilk maçına Al Feiha karşısında çıkacak. Şampiyonlar Kupası çeyrek final maçında ev sahipliği yapacak Terim'in öğrencileri, yarı finale çıkmak için mücadele edecek. Oynadığı son 3 maçı da kazanamayan Riyad temsilcisi, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Ligde zor zamanlar geçiren rakibi karşısında kazanmayı hedefleyen Al Shabab'ta eksik oyuncuların fazlalığı ise dikkatlerden kaçmıyor. Karşılaşmaya kısa süre kala, futbolseverler Fatih Terim'in ilk maçında nasıl bir performans göstereceğini ise merak ediyor. Peki, Al Shabab - Al Feiha maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.01.2025- 09:50 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025- 09:50