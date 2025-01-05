İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile Manchester United karşı karşıya gelecek. 20. haftanın en önemli maçlarından birinde sahne alacak takımlar hazırlıklarını tamamladı. Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadelede lider Liverpool, zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. 1 maçı eksik olan ev sahibi takım, 45 puanla zirvede yer alıyor. Arne Slot'un öğrencileri, kırmızı şeytanlar karşısında 3 puanı alarak yoluna kayıpsız bir şekilde devam etmeyi hedefliyor. Kritik karşılaşmada Mohamed Salah'ın nasıl mücadele edeceği ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Teknik Direktör Ruben Amorim yönetiminde beklenilen çıkışı bir türlü gösteremeyen Manchester United ise 22 puanla 14. sıraya kadar geriledi. Bir an önce üst sıralara çıkamayı hedefleyen kırmızı şeytanlar, güçlü rakibi karşısında kazanmak için sahaya çıkacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Mücadelenin yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Liverpool - Manchester United maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Liverpool - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'in 20. hafta maçında Liverpool ile Manchester United, Anfield Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 1 maç eksikle 45 puan toplayan ve zirvede yer alan ev sahibi takım, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Arne Slot yönetiminde hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde başarılı bir performans gösteren Liverpool'da Mohamed Salah'ın form durumu ise futbolseverler tarafından heyecanla takip ediliyor. Güçlü rakibi karşısında kötü gidişe dur demek isteyen Manchester United ise 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Teknik Direktör Ruben Amorim yönetiminde beklenilen çıkışı bir türlü gösteremeyen kırmızı şeytanlar, 19 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takımda 3 puanın sahibi olmak istiyor. Peki, Liverpool - Manchester United maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Liverpool - Manchester United maçı 5 Ocak Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

LIVERPOOL - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak Liverpool - Manchester United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MOHAMED SALAH GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Premier Lig'de kırılması zor bir başarıya imza atan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, oynadığı 18 maçta 17 defa fileleri havalandırdı. 1 bin 587 dakika oyunda kalan 32 yaşındaki yıldız oyuncu, 13 kere de asist yaparak takımının 30 golüne katkı verdi.

MANCHESTER UNITED TANINMAZ HALDE

Erik ten Hag ile yollarını ayırdıktan sonra göreve Ruben Amorim'i getiren Manchester United beklenilen çıkışı bir türlü gösteremedi. Ligde oynadığı son 5 maçın sadece 1'ini kazanabilen kırmızı şeytanlar, üst üste 3 karşılaşmadan mağlup ayrıldı. 22 puanla 14. sıraya kadar gerileyen Manchester United, Liverpool karşısında moral arıyor.

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