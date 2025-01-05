İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Torino - Parma 19. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Torino - Parma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Torino ile Parma karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Torino - Parma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TORINO - PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Torino - Parma maçı 5 Ocak Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.

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