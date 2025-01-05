Fulham - Ipswich Town maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Fulham ile Ipswich Town karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Fulham - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Fulham ile Ipswich Town karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fulham - Ipswich Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FULHAM - IPSWİCH TOWNMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fulham - Ipswich Town maçı 5 Ocak Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.