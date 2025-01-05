Lens - Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. 16. haftada Lens - Toulouse kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lens - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
LENS - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Lens - Toulouse maçı 5 Ocak Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.
EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...
ASpor CANLI YAYIN