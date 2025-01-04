Tottenham - Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Tottenham - Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Tottenham - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TOTTENHAM - NEWCASTLE UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Tottenham - Newcastle United maçı 4 Ocak Cumartesi günü saat 15.30'da oynanacak. karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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