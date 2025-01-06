İtalya Süper Kupası final maçında Inter ile Milan karşı karşıya geliyor. Milano derbisine sahne olan mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Inter: Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Taremi, Lautaro.
Milan: Maignan, Emerson, Tomori, Thiaw, Theo, Fofana, Musah, Reijnders, Pulisic, Jimenez, Morata.
INTER - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İtalya Süper Kupa finalindeki Inter - Milan maçı 6 Ocak Pazartesi günü saat 22.00'de başladı.
INTER - MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?
King Saud University Stadyumu'nda oynanan Inter - Milan maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Mücadele Tabii uygulamasından da takip edilebiliyor.