Inter - Milan CANLI İZLE (Inter Milan maçı canlı)

İtalya Süper Kupası final mücadelesinde ile Milan kozlarını paylaşıyor. Milano derbisine sahne olan dev maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.01.2025- 23:30 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025- 23:30