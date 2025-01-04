İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Hellas Verona sahasında Udinese'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Hellas Verona - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hellas Verona - Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Hellas Verona ile Udinese karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Hellas Verona - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HELLAS VERONA - UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hellas Verona - Udinese maçı 4 Ocak Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.

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