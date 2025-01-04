İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Manchester City ile West Ham United karşı karşıya gelecek. Bu sezon beklentilerin altında kalan iki takımın nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle son 14 haftada sadece 2 galibiyet alabilen Pep Guardiola'nın öğrencilerinin, Leicester City karşısında kazanması takımda moral etkisi oluşturdu. Güçlü rakibi karşısında da galip gelen taraf olmayı hedefleyen Manchester City, 31 puanla 6. sırada yer alıyor. 19. hafta sonunda 13. sırada yer alan West Ham United ise Manchester deplasmanında kazanarak çıkış arıyor. Peki, Manchester City - West Ham United maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester City - West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Manchester City sahasında West Ham United'ı konuk edecek. Teknik Direktör Pep Guardiola yönetiminde son senelere damga vuran mavi-beyazlılar, son 14 haftada sadece 2 galibiyet alabildi. Kötü bir dönem yaşayan Manchester City, Leicester City karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından moral buldu. West Ham United karşısında da aynı başarıyı göstermeyi amaçlayan Pep Guardiola'nın öğrencileri, 31 puanla 6. sırada yer alıyor. Mohammed Kudus ve Lucas Paqueta gibi önemli isimlere sahip olan West Ham United ise bu sezon beklentilerin altında kaldı. 19 hafta sonunda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan deplasman takımı 13. sırada bulunuyor. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takımda 3 puanın sahibi olmak istiyor. Peki, Manchester City - West Ham United maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında oynanacak Manchester City - West Ham United maçı saat 18.00'de başlayacak.

MANCHESTER CITY - WEST HAM UNITED MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City - West Ham United maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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