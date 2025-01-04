İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Crystal Palace ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Enzo Maresca yönetiminde bu sezona etkili bir başlangıç yapan Chelsea, son 3 haftada sadece 1 puan alabildi. 2. sıradan 4. sıraya kadar gerileyen mavi-beyazlılar, Crystal Palace karşısında kötü gidişe dur demek istiyor. Küme düşme hattından çıkan ve üst sıralara tırmanmaya devam eden ev sahibi takım ise 3 puan için sahaya çıkacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Crystal Palace - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Crystal Palace - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Crystal Palace ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Enzo Maresca ile sezona etkili bir başlangıç yapan Chelsea, son 3 haftada sadece 1 puan toplayabildi. Geçtiğimiz hafta Ipswich Town karşısında 2-0 kaybeden mavi-beyazlılar, 2. sıradan 4. sıraya kadar geriledi. Kötü gidişi engellemek isteyen Maresca'nın öğrencileri, Premier Lig'in önemli takımlarından Crystal Palace'a konuk olacak. 3 puanın sahibi olmak isteyen Chelsea, moral arıyor. Küme düşme hattından yukarıya doğru çıkmaya devam eden Crystal Palace ise evinde oynayacağı maçta taraftarına 3 paun hediye etmek istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Crystal Palace - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CRYSTAL PALACE - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında oynanacak Crystal Palace - Chelsea maçı saat 18.00'de başlayacak.

CRYSTAL PALACE - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Selhurst Park Stadyumu'nda oynanacak Crystal Palace - Chelsea maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CHELSEA'DEN BEKLENMEDİK KAYIPLAR

Cole Palmer önderliğinde üst üste 3 puan alan Chelsea, son haftalarda aldığı puan kayıplarıyla beklenmedik bir durum yaşadı. Ligin 2. sırasında yer alırken önce Fulham, ardından Ipswich Town'a kaybeden mavi-beyazlılar, bir anda 4. sıraya kadar geriedi. Bir maç eksiği olan lider Liverpool ile puan farkı 10'a çıkan Chelsea'de Crystal Palace karşısında hedef 3 puan olacak.

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