Hull City - Leeds United maçını canlı takip etmek için tıklayınız
İngiltere Championship'in 26. haftasında Hull City ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattından çıkmak isteyen ev sahibi takım, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Ruben Selles yönetiminde son hazırlıklarını tamamlayan Kaplanlar, son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı. 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 1. sırada yer alan Leeds United ise deplasmanda oynayacağı maçta kazanan taraf olmayı amaçlıyor. Peki, Hull City - Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
HULL CİTY - LEEDS UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İngiltere Championship'in 25 haftasında oynanacak Hull City - Leeds United maçı 4 Ocak Cumartesi günü saat 18:00'de başlayacak.
HULL CİTY - LEEDS UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
MKM Stadyumu'nda oynanacak Hull City - Leeds United maçının canlı yayıncısı bulunmuyor.
HULL CITY KAÇINCI SIRADA?
Son haftada Middlesbrough'a 1-0 kaybeden Hull City, 22 puanla 21. sırada yer alıyor. Championship'te oynadığı 25 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan Kaplanlar, Leeds United karşısında kazanan taraf olmak istiyor.
HULL CITY'DEN TÜRK BAYRAĞI ÇAĞRISI
Championship'in 26. haftasında oynanacak Hull City - Leeds United maçı öncesi ev sahibi takımdan taraftara çağrı geldi. Ligde oynanacak mücadeleye Türk bayrağının getirilmemesini rica eden Hull City, taraftarına şu açıklamayı yaptı:
Taraftarlarımızdan, 25 yıl önce İstanbul'da yaşanan trajik olaylara saygı çerçevesinde MKM Stadyumuna Türkiye bayrağı veya tişörtü getirmemelerini rica ediyoruz.