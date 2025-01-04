Hull City - Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Championship'in 26. haftasında Hull City sahasında Leeds United'ı konuk edecek. Küme düşme hattından çıkmak isteyen Hull City, geçtiğimiz hafta Middlesbrogh karşısında son dakikada yediği golle 1-0 kaybetti. Güçlü rakibi karşısında da yaralarını sarmak isteyen Kaplanlar, Teknik Direktör Ruben Selles ile küme düşme hattından uzaklaşmayı amaçlıyor. Premier Lig'e çıkma hayali kuran Leeds United ise deplasman maçında hata yapmak istemiyor. İki takım da 3 puanla ayrılmak isterken, futbolseverler Hull City puan durumunu merak ediyor. maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hull City - Leeds United maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.01.2025- 17:31