Aston Villa - Leicester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Aston Villa - Leicester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ASTON VİLLA - LEİCESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Aston Villa - Leicester City maçı 4 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'da oynanacak. karşılaşma beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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