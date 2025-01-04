Brighton - Arsenal maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Son haftaların formda takımı Arsenal, ligde oynadığı 3 maçı da kazanarak 2. sıraya kadar yükseldi. Brighton karşısında da galip gelen taraf olmak isteyen deplasman takımı, lider Liverpool ile olan puan farkını kapatmayı amaçlıyor. Son haftaların formsuz takımı Brighton ise kötü gidişe dur demek istiyor. 7 maçtır galip gelemeyen ev sahibi takım, taraftarı önünde moral arayacak. Karşılaşma öncesi Ferdi Kadıoğlu'nun amelitat olduğu açıklanırken, genç oyuncunun forma giymesi beklenmiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Brighton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 04.01.2025- 17:31 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025- 17:31