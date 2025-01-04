Brighton - Arsenal maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Brighton ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. 19 hafta sonunda 39 puan toplayan Arsenal, ligde oynadığı son 3 maçı da kazanarak 2. sıraya kadar yükseldi. Brighton karşısında da galip gelen taraf olmak isteyen deplasman takımı, lider Liverpool ile olan puan farkını kapatmayı amaçlıyor. Son haftaların formsuz takımı Brighton ise kötü gidişe dur demek istiyor. 7 maçtır galip gelemeyen ev sahibi takım, taraftarı önünde moral arayacak. Peki, Brighton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BRİGHTON - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Brighton - Arsenal maçı 4 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
FERDİ KADIOĞLU 3 AY YOK
Fenerbahçe'den Bournemouth'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat oldu. Tedavisine devam edilen başarılı futbolcunun yaklaşık 3 ay sonra sahalara dönmesi bekleniyor.
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