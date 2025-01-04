Liga Portugal'da heyecan devam ediyor. Benfica sahasında Braga'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Benfica - Braga maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Liga Portugal'da heyecan, 17. hafta maçlarıyla sürüyor. Şampiyonluk mücadelesinde Benfica ile Braga karşı karşıya gelecek. Mücadelede Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün şans bulması bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Benfica - Braga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENFİCA - BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Benfica - Braga maçı 4 Ocak Cumartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.