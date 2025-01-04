Bournemouth - Everton maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Bournemouth - Everton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Bournemouth - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BOURNEMOUTH - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bournemouth - Everton maçı 4 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. karşılaşma beIN CONNECT ekranlarından canlı yayınlanacak.
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