Ipswich Town - Chelsea maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ipswich Town ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta 1-0 önde olduğu Fulham maçını 2-1 kaybeden Enzo Maresca'nın öğrencileri, kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Mağlubiyetin ardından 2. sıradan 4. sıraya kadar gerileyen Chelsea, 3 puanı alarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor. 12 puanla 19. sırada yer alan Ipswich Town ise güçlü rakibi karşısında kazanarak, ligde kalma mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Ipswich Town - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.12.2024- 11:01 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024- 11:01