Ipswich Town - Chelsea maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ipswich Town ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta 1-0 önde olduğu Fulham maçını 2-1 kaybeden Enzo Maresca'nın öğrencileri, kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Mağlubiyetin ardından 2. sıradan 4. sıraya kadar gerileyen Chelsea, 3 puanı alarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor. 12 puanla 19. sırada yer alan Ipswich Town ise güçlü rakibi karşısında kazanarak, ligde kalma mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Ipswich Town - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Ipswich Town - Chelsea karşı karşıya gelecek. Enzo Maresca yönetiminde eski günlerine dönmeyi hedefleyen Chelsea, geçtiğiz hafta Fulham karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiytin ardından şoka uğradı. Son 2 lig maçını da kazanamayan mavi-beyazlılar, 2. sıradan 4. sıraya kadar geriledi. Güçlü rakibi karşısında kazanarak, kümede kalma mücadelesini sürdürmek isteyen Ipswich Town ise 19. sıradan kurtulmayı hedefliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ipswich Town - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
IPSWİCH TOWN - CHELSEAMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ipswich Town - Chelsea maçı 30 Aralık Pazartesi günü saat 22.45'te oynanacak. karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.