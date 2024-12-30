Manchester United - Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Manchester United - Newcastle United karşı karşıya gelecek. Old Trafford'da oynanacak maçta hata yapmak istemeyen kırmızı şeytanlar, Ruben Amorim yönetiminde eski günlerine dönmeyi amaçlıyor. Son 5 lig maçında 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Manchester United, 22 puanla 14. sırada yer alıyor. Güçlü rakibi karşısında 3 puanı alarak üst sıralara tırmanmayı hedefleye ev sahibi takım, moral arıyor. Avrupa kupalarında yer almak için mücadele eden Newcastle United ise Manchester United karşısında kazanan taraf olmak istiyor. Son senelerde yaptığı yüksek bonservisli transferlerle dikkatleri üzerine çeken deplasman takımı, hücum silahlarıyla gol arayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
MANCHESTER UNİTED - NEWCASTLE UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Manchester United - Newcastle United maçı 30 Aralık Pazartesi günü saat 23.00'te oynanacak. karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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