Manchester United - Newcastle United maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester United - Newcastle United karşı karşıya gelecek. Old Trafford'da oynanacak karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Ruben Amorim yönetiminde istenilen çıkışı bir türlü yapamayan kırmızı şeytanlar, taraftarı önünde 3 puanın sahibi olmak istiyor. Güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Manchester United, son 5 lig maçında 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Avrupa kupalarında mücadele etmek isteyen Newcastle United ise kritik karşılaşmada kazanan taraf olmak için mücadele edecek. Ligin 7. sırasında yer alan deplasman takımı, üst sıralara tırmanmak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Manchester United - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.12.2024- 12:31 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024- 12:31