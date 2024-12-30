İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Aston Villa ile Brighton karşı karşıya gelecek. Unai Emery ile Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçiren ev sahibi takım, ligde 9. sırada yer alıyor. Üst sıralara çıkmayı hedefleyen Emery'nin öğrencileri, kritik mücadelede 3 puanın sahibi olmak istiyor. Son 5 maçında 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Brighton ise kötü gidişe son vermeyi amaçlıyor. Ferdi Kadıoğlu'nın forma giyip giymeyeceği ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Aston Villa - Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Aston Villa ile Brighton karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 5. sırada yer alan ev sahibi takım, ligde de üst sıralara çıkmayı hedefliyor. 18 hafta sonunda 28 puanla 9. sırada yer alan Unai Emery'nin öğrencileri, kritik mücadeleyi kazanarak çıkış arıyor. Son 5 lig maçında 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Brighton ise kötü gidişe dur demeyi hedefliyor. 26 puanla Aston Villa'nın 1 sıra altında bulunan deplasman takımı, güçlü rakibi karşısında kazanmayı amaçlıyor. Sezon başında Fenerbahçe'den transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun maçta oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASTON VİLLA - BRİGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aston Villa - Brighton maçı 30 Aralık Pazartesi günü saat 22.45'te oynanacak. karşılaşma beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FERDİ KADIOĞLU FORMA GİYECEK Mİ?

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında oynanacak Aston Villa - Brighton maçında Ferdi Kadıoğlu'nun oynayıp oynamayacağı araştırılıyor. Sezon başımda Fenerbahçe'den transfer edilen ve 6 maçta toplam 387 dakika süre alan A Milli futbolcunun, Aston Villa maçında sonradan oyuna girmesi bekleniyor.

👉Profiterol tadında FİT YULAF tarifi için tıklayın👈