İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında West Ham United ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Bir maç eksikle ligde lider zirvede yer alan Liverpool, hata yapmak istemiyor. Arne Slot'un öğrencileri; 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile en yakın rakibine 6 puan fark attı. Geçtiğimiz hafta Leicester City karşısında 1-0'dan geri dönen Liverpool'da Mohamed Salah'ın form durumu ise futbolseverler tarafından heyecanla takip ediliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, West Ham United - Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

West Ham United - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında West Ham United sahasında Liverpool'u konuk edecek. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maçta, Arne Slot'un öğrencilerinin nasıl bir mücadele göstereceği merakla bekleniyor. 46 yaşındaki Hollandalı teknik direktör ile bu sezon başarılı bir performans gösteren Liverpool, 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle birinci sırada yer alıyor. Everton maçının ertelenmesiyle bir maçı eksik olan Liverpool, en yakın rakibine 6 puan fark attı. Mohamed Salah önderliğinde rakiplerine zor anlar yaşatan Liverpool, geçtiğimiz hafta Leicester City karşısında 1-0'dan geri dönerek 3 puanın sahibi olmuştu. Peki, West Ham United - Liverpool maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WEST HAM UNITED - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında oynanacak West Ham United - Liverpool maçı 29 Aralık Pazar günü saat 20.15'te başlayacak.

WEST HAM UNITED - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak West Ham United - Liverpool maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MOHAMED SALAH GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

2024-2025 Premier Lig sezonunda 17 maçta forma giyen Mohamed Salah 16 gol ve 11 asist yaparak kırılması zor bir rekora imza attı. Geçtiğimiz hafta Leicester City filelerini de havalandıran Mısırlı futbolcunun West Ham United karşısında da gol veya asist yapıp yapamayacağı merak ediliyor.

ARNE SLOT'TAN BÜYÜK BAŞARI

Jürgen Klopp sonrası göreve gelen Arne Slot, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans ile Liverpool taraftarından tam not aldı. Ligde oynanan 17 maçta 42 puanla lider konumunda yer alan Liverpool, Avrupa'da da 6 maç sonunda namağlup bir şekilde zirvede bulunuyor.