İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Udinese ile Torino 18. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Udinese - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Udinese ile Torino karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Udinese - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UDİNESE - TORİNO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Udinese - Torino maçı 28 Aralık Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.

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