Tottenham - Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Tottenham ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Portekizli Teknik Direktör Vitor Pereira'nın göreve gelmesinin ardından son 2 maçını da kazanan Wolverhampton, 15 puanla 17. sırada yer alıyor. Küme düşme hattından uzaklaşmayı amaçlayan Pereira'nın öğrencileri, güçlü rakibi karşısında kazanan taraf olmayı amaçlıyor. Teknik Direktör Ange Postecoglou ile son 5 maçında 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Tottenham ise kötü gidişe dur demek istiyor. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hata yapmak istemeyen ev sahibi takım, 23 puanla 12. sırada yer alıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Tottenham - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
TOTTENHAM - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Tottenham - Wolverhampton maçı 29 Aralık Pazar günü saat 18.00'de oynanacak. karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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