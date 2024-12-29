Tottenham - Wolverhampton maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Tottenham ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Vitor Pereira'nın göreve gelmesinin ardından son 2 maçını da kazanan Wolverhampton, küme düşme hattından çıkarak 17. olma başarı gösterdi. Güçlü rakibi karşısında da 3 paunı alan taraf olmak isteyen Pereira'nın öğrencileri, üst sıralara çıkışını sürdürmek istiyor. Son 5 haftada 1 galibiyet 4 mağlubiyet alan Tottenham ise evinde oynayacağı maç ile yaralarını sarmayı amaçlıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Tottenham - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 29.12.2024- 12:11 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024- 12:11