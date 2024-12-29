İtalya Serie A'nın 18. haftasında Napoli, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda Venezia'yı konuk edecek. Teknik Direktör Antonio Conte yönetiminde şampiyon olmayı hedefleyen Napoli, 12 galibiyeti 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında hata yapmak istemeyen ev sahibi takım, kazanması durumunda lider Atalanta'yı yakalayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Napoli - Venezia maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

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İtalya Serie A'da 18. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Napoli ile Venezia, bu hafta Diego Armando Maradona Stadyumu'nda sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan takımlar, maç saatini beklemeye geçti. Teknik Direktör Antonio Conte yönetiminde bu sezon şampiyon olmak isteyen Napoli, kümede kalma mücadelesi veren Venezia karşısında hata yapmak istemiyor. 3 puanın sahibi olmak isteyen Conte'nin öğrencileri, kazanmaları durumunda puanını 41'e çıkartacak. Lider Atalanta ile aynı puana sahip olma şansı bulunan ev sahibi takımın nasıl mücadele göstereceği ise merak ediliyor. Peki, Napoli - Venezia maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - VENEZIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 18. haftasında oynanacak Napoli - Venezia maçı 29 Aralık Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

NAPOLI - VENEZIA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak Napoli - Venezia maçı EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.