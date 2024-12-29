İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Leicester City ile Manchester City karşı karşıya gelecek. King Power Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Küme düşme hattından çıkmak isteyen Leicester City ile kötü gidişata son vermeyi amaçlayan Manchester City'nin mücadelesi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Teknik Direktör Pep Guardiola yönetiminde bu sezon şok bir düşüş yaşayan Manchester City, oynadığı son 13 maçta sadece 1 defa galip geldi. Küme düşme hattına kadar gerileyen Leicester City ise teknik direkötrülük görevine Ruud van Nistelrooy'u getirdi. Evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemeyen mavi-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında 3 puanı alan taraf olmayı hedefliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Leicester City - Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Leicester City - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Leicester City, sahasında Manchester City'i konuk edecek. King Power Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Pep Guardiola yönetiminde bu sene beklenmedik bir düşüş yaşayan Manchester City, son 13 maçta 1 defa kazanabildi. Beklenmedik puan kayıpları ile bir anda 7. sıraya kadar gerileyen Guardiola'nın öğrencileri, küme düşme hattında bulunan rakibi karşısında çıkış arıyor. Teknik Direktör Ruud van Nistelrooy ile eski günlerine geri dönmek isten Leicester City ise taraftarı önünde, 3 puanı alarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Peki, Leicester City - Manchester City maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEICESTER CITY - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 19. haftasında oynanacak Leicester City - Manchester City maçı 29 Aralık Pazar günü saat 17.30'da başlayacak.

LEICESTER CITY - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

King Power Stadyumu'nda oynanacak Leicester City - Manchester City maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER CITY KÖTÜ GİDİŞE DUR DEMEK İSTİYOR

Ligde ve Avrupa'da oynadığı son 13 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Manchester City, kötü gidişe dur demek istiyor. Son haftaların en formsuz takımlarından biri olan Pep Guardiola'nın öğrencileri, Leicester City karşısında 3 puan alarak eski günlerine geri dönmeyi amaçlıyor. Premier Lig'de oynadıkları 18 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Manchester City 28 puanla 7. sırada yer alıyor.

MANCHESTER CITY'DE EKSİKLER DÜŞÜNDÜRÜYOR

2024-2025 sezonuna etkili başlayan, ancak son 13 maçta sadece 1 defa kazanabilen Manchester City'de sakat oyuncuların fazlalığı Teknik Direktör Pep Guardiola'yı düşündürüyor. Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünü kazanan Rodri, çapraz bağları koptuğu için sezonu kapatmıştı. Savunma ve hücum hattında da yaşanılan sakatlıklar sonrası deneyimli çalıştırıcının nasıl bir çözüm bulacağı ise merak ediliyor. İşte Leicester City maçında oynaması zor olan futbolcular:

-Ruben Dias

-Manuel Akanji (Durumu maç saatinde netleşecek)

-Nathan Ake (Durumu maç saatinde netleşecek)

-Rodri

-Oscar Bobb

-Kyle Walker (Durumu maç saatinde netleşecek)

-Ederson (Durumu maç saatinde netleşecek)

-Jack Grealish (Durumu maç saatinde netleşecek)

ERLING HAALAND'DAN GOL ORUCU

İngiltere Premier Lig'in ilk 11 haftasında 12 gol kaydeden Erling Haaland, son 7 haftada ise sadece 1 gol atabildi. 15. haftada oynanan Crystal Palace maçından itibaren rakip fileleri havalandıramayan Norveçli yıldız, Everton mücadelesinde de penaltı kaçırmıştı. Takımının öne geçme şansını kullanamayan Haaland, Leicester City maçında gol atarak moral bulmak istiyor.

LEICESTER CITY ÇIKIŞ ARIYOR

Steve Cooper ile Premier Lig'in yeni sezonuna başlayan Leicester City, üst üste alınan puan kayıplarının ardından Gallerli hoca ile yollarını ayırmıştı. Cooper'dan boşalan göreve Ruud van Nistelrooy'u getiren Leicester City, takımdaki düşüşü bir türlü engelleyemiyor. Oynadıkları son 4 lig maçını da kazanamayan mavi-beyazlılar, 14 puanla 18. sırada bulunuyor. King Power Stadyumu'nda oynanacak Manchester City maçında galibiyet hasretine son vermek isteyen Leicester City, küme düşme hattından bir an önce çıkmayı hedefliyor.