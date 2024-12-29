SPORTING CP - BENFICA ŞİFRESİZ İZLE | Sporting CP - Benfica maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Portekiz Ligi'nin 16. haftasında Sporting CP ile Benfica karşı karşıya gelecek. Viktor Gyökeres ile Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün sahne alacağı kritik maç futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren karşılaşma öncesi yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Ruben Amorim sonrası Sporting'in nasıl mücadele edeceği ise merak ediliyor. Ligde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Benfica, güçlü rakibi karşısında performansını sürdürmek istiyor. Ev sahibi Sporting CP son 5 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sporting CP - Benfica maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dikkat çeken detaylar...

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Portekiz Ligi'nin 16. haftasında Sporting CP sahasında Benfica'yı konuk edecek. Viktor Gyökeres, Di Maria, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü gibi isimlerin sahne alacağı maç futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Oynadığı son 5 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Sporting 3. sıraya kadar gerilerken, kötü gidişe dur demek istiyor. Ligde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Benfica ise 38 puanla 2. sırada yer alıyor. Peki, Sporting CP - Benfica maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SPORTING CP - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Portekiz Ligi'nin iki önemli kulübü Sporting CP ile Benfica 29 Aralık Pazar günü saat 23.30'da karşı karşıya gelecek.

SPORTING CP - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Guimaraes Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı Sporting CP - Benfica maçı S Sport Plus, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ İSTATİSTİKLERİ

Benfica'ya bu sezon transfer olan Kerem Aktürkoğlu ile geçtiğimiz sezon takıma katılan Orkun Kökçü'nün performansları büyük beğeni topluyor. Oynadıkları maçlarda takımlarına gol ve asist katkısında bulunan A Milli futbolcular'ın Sporting CP maçında ilk 11'de şans bulması bekleniyor. Peki, Kerem Aktürkoğlu kaç gol attı? Orkun Kökçü'nün istatistikleri nasıl? İşte cevabı...

KEREM AKTÜRKOĞLU BENFICA'NIN GOL YÜKÜNÜ SIRTLAMAYA DEVAM EDİYOR

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi'nde oynadığı 11 maçta 6 gol ve 5 asist yaptı. Takımının en çok gol atan ve asist yapan futbolcusu olan Kerem Aktürkoğlu istatistikleri ile büyük beğeni topluyor. Şampiyonlar Ligi'nde de gollerine devam eden 26 yaşındaki futbolcu, 6 maçta 3 gol attı.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN KAÇ GOLÜ VAR?

1 Temmuz 2023'te Benfica sözleşmesi imzalayan Orkun Kökçü, ikinci sezonunu geçirdiği takımında başarılı bir performans gösteriyor. Bu sezon Portekiz Ligi'nde 14 maçta şans bulan Kökçü, 2 gol atarken, 3 defa da asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde de fileleri havalandıran Orkun Kökçü, 6 maçta 2 gol kaydetti.

VIKTOR GYÖKERES GOL OLUP YAĞIYOR

Teknik Direktör Ruben Amorim'in Manchester United'a transfer olmasının ardından düşüş gösteren Sporting CP'de Viktör Gyökeres'in nasıl oynayacağı merak ediliyordu. Gollerini atmaya devam eden Norveçli golcü, bu sezon oynadığı 26 maçta 27 defa fileleri havalandırdı. 5 golünde pasını veren Viktor Gyökeres istatistikleri ile futbolseverlerin ilgisini toplamaya devam ediyor.