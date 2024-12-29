Portekiz Ligi'nin 16. haftasında Kerem Aktürkoğle ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, Sporting CP'ye konuk oluyor. Bu iki Portekiz devinin mücadelesinin canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz...

Portekiz Ligi'nde 16. hafta heyecanı devam ederken Sporting CP ve Benfica karşı karşıya geliyor. Milli oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, deplasmanda Sporting'i mağlup ederek zirveye yerleşmek istiyor.

Lig'de 1. sırada bulunan Porto 40 puana sahipken Benfica 38 puan ile 2. ve Sporting CP 37 puan ile 3. sırada yer alıyor. Ev sahibi Sporting maçı kazanması durumunda averajla birinci sıraya yerleşecek.

SPORTING CP - BENFICA MAÇI İLK 11'LERİ

Sporting: Israel, Quaresma, Diomande, St. Juste, Catamo, Morita, Hjulmand, Matheus, Trincao, Quenda, Gyökeres

Benfica: Trubin, Bah, Araujo, Otamendi, Carreras, Florentino, Aursnes, Di Maria, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Amdouni

SPORTING CP - BENFICA MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE, HANGİ KANALDA?

Portekiz Ligi'nin iki önemli kulübü Sporting CP ile Benfica 29 Aralık Pazar günü saat 23.30'da karşı karşıya geldi. Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.