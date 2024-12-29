Sporting CP 1-0 Benfica (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Son dakika spor haberi: Portekiz Premier Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligin 16. haftası dev derbiye konu oldu. Sporting ile Benfica arasında oynana karşılaşamyı Sporting 1-0 kazanarak liderlik koltuğuna oturdu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.12.2024- 01:31