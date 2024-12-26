Chelsea - Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de 18. hafta karşılaşmalarında Chelsea, Fulham'ı ağırlayacak. Her iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, nasıl bir mücadelenin ortaya koyulacağı ise merak ediliyor. Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Enzo Maresca'nın öğrencileri hata yapmak istemiyor. Zirve yarışını sürdürmeyi amaçlayan mavi-beyazlılar, Fulham karşısında 3 puanı alarak hatasız bir şekilde yoluna devam etmeyi hedefliyor. Avrupa kupalarında mücadele etmek isteyen Fulham, güçlü rakibi karşısında etkili bir performans ortaya koyarak kazanan taraf olmayı amaçlıyor. Peki, Chelsea - Fulham maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
CHELSEA - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Premier Lig'in 18. haftasında oynanacak Chelsea - Fulham maçı 26 Aralık Perşembe günü saat 18.00'de başlayacak.
CHELSEA - FULHAM MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak Chelsea - Fulham maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
COLE PALMER DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR
Dünyanın yükselen yıldızlarının başında gelen Cole Palmer etkili performans göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Manchester City'den Chelsea'ye transfer olan 22 yaşındaki İngiliz futbolcu, oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çekmişti. Bu sezon da performansını arttırarak sürdüren Palmer, Teknik Direktör Enzo Maresca'nın en önemli kozu olmayı başardı.
Premier Lig'de 17 maçta süre alan Cole Palmer, 11 defa rakip fileleri havalandırdı. Estetik gollere sahip olan 2002 doğumlu Palmer, 6 golde de pası veren isim oldu.
CHELSEA'NİN KAÇ PUANI VAR?
2024-2025 Premier Lig sezonunda şampiyonluk için mücadele veren Chelsea, 17 hafta sonunda 35 puan topladı. Oynadığı maçlarda 10 galibiyet alan mavi-beyazlılar, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle Liverpool'un 4 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.