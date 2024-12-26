Chelsea - Fulham maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Chelsea ile Fulham karşı karşıya geliyor. Enzo Maresca yönetiminde 2024-2025 sezonunda etkili bir performans gösteren mavi-beyazlılar, başarılı oyununu Fulham karşısında da sürdürmek istiyor. Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hata yapmak istemeyen ev sahibi takım, 3 puanın sahibi olmak istiyor. Avrupa kupalarında mücadele etmek isteyen ve ligi ilk 6'da bitirmek isteyen Fulham ise Chelsea karşısında kazanan taraf olmayı hedefliyor. Peki, Chelsea - Fulham maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.12.2024- 10:01