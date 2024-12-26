Premier Lig'de Liverpool, sahasında Leicester City'i ağırlayacak. Anifeld Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesi hazırlıklarını tamamlayan takımlar, maç saatini beklemeye geçti. Teknik Direktör Arne Slot yönetiminde ligin zirvesinde yer alan Liverpool, Ruud van Nistelrooy yönetiminde çıkış arayan rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Zirvedeki yerini korumak isteyen ev sahibi takım, taraftarı önünde 3 puanın sahibi olmayı hedefliyor. Geçtiğimiz hafta Tottenham deplasmanında 6-3 kazanan Liverpool, etkili performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Küme düşme hattına yaklaşan Leicester City ise bir an önce çıkış arıyor. Teknik Direktör Ruud van Nistelrooy ile yoluna devam eden deplasman takımı, mücadeleyi kazanarak kötü gidişe son vermek istiyor. Peki, Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Liverpool - Leicester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Liverpool ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Anifeld Stadyumu'nda oynanacak mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Ligin zirvesini ve küme düşme potasını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Arne Slot yönetiminde ligin zirvesinde yer alan Liverpool, taraftarı önünde 3 puanın sahibi olmak istiyor. Bir maç eksikle, Chelsea'ye 4 puan fark atan ev sahibi takım, hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Ruud van Nistelrooy'u göreve getiren Leicester City ise küme düşme hattının bir sıra üstünde yer alıyor. Kötü gidişe son vermek isteyen mavi-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında bir sürprize imza atmayı amaçlıyor. Peki, Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

LIVERPOOL - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 18. haftasında oynanacak Liverpool - Leicester City maçı 26 Aralık Perşembe günü saat 23.00'de başlayacak.

LIVERPOOL - LEICESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak Liverpool - Leicester City maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MOHAMMED SALAH REKOR KIRDI

İngiltere Premier Lig 2024-2025 sezonuna damga vuran Mohamed Salah, 16 maçta 15 gol ve 11 asist kaydederek kırılması zor bir başarıya imza attı. Noel öncesi çift haneli rakamlara ulaşan ilk futbolcu olan Mısırlı yıldız, tarihe geçti. Liverpool taraftarının gönlüne taht kuran 32 yaşındaki deneyimli oyuncunun önümüzdeki haftalarda nasıl performans göstereceği ise merak ediliyor.

LİVERPOOL KAÇINCI SIRADA?

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Tottenham deplasmanında 6-3 kazanan Liverpool, 2 haftalık galibiyet hasretine son vermişti. Leicester City karşısında da aynı başarıyı göstermek isteyen Arne Slot'un öğrencileri, Everton maçının ertelenmesinden dolayı 16 mücadele forma giydi. Bu maçlardan 12'sini kazanan Liverpool, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. En yakın rakibine 1 maç eksikle 4 puan fark atan Liverpool, 39 puanla 1. sırada yer alıyor.