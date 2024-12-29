İtalya Serie A'nın 18. haftasında Juventus ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Juventus Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Thiago Motta ile başarılı günlerine geri dönmek isteyen siyah-beyazlılar, 7 galibiyet ve 10 beraberlikle ligde 6. sırada yer alıyor. Yoluna namağlup bir şekilde devam eden Juventus, güçlü rakibi karşısında kazanarak lider Atalanta ile olan 10 puan farkını kapatmayı amaçlıyor. Juventus ile aynı puana sahip Fiorentina ise ev sahibine ilk mağlubiyetini aldırmak istiyor. Moise Kean ile gol yollarında etkili olacak Fiorentina, son 2 haftada aldığı mağlubiyetleri unutmayı amaçlıyor. Kenan Yıldız'ın artan form performansı ise Türk taraftarların maça olan ilgisini arttırmaya devam ediyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Juventus - Fiorentina maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Juventus - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Juventus sahasında Fiorentina'yı konuk edecek. Juventus Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi hazırlıklar tamamlanırken, aynı puanda olan iki takımın nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Ev sahibi Juventus; 7 galibiyet ve 10 beraberlikle yoluna namağlup bir şekilde devam ederken. Fiorentina ise; 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. Teknik Direktör Thiago Motta ile başarılı günlerine geri dönmeyi isteyen siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 3 puanı alarak üst sıralara çıkmayı amaçlıyor. Kenan Yıldız artan performansı ile dikkatleri üzerine çekerken, Floransa temsilcisi karşısında şans bulup bulmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Juventus karşısında kazanan taraf olmak için mücadele edecek Fiorentina ise Moise Kean gibi golcüleriyle rakip fileleri havalandırmayı hedefliyor. Peki, Juventus - Fiorentina maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 18. haftasında oynanacak Juventus - Fiorentina maçı saat 20.00'de başlayacak.

JUVENTUS - FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Siyah-beyazlıların ev sahipliği yapacağı Juventus - Fiorentina maçı EXXEN, S Sport 2, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KENAN YILDIZ FIORENTINA KARŞISINDA OYNAYACAK MI?

Juventus'ta bu sezon daha fazla forma şansı bulan ve 10 numaralı formayı sırtına giyen Kenan Yıldız parlamaya devam ediyor. 3 asist ile takımın en çok gol pası veren futbolcusu olan Yıldız, 3 de gol kaydetti. Geçtiğimiz hafta oynanan Monza maçında ilk 11'de yer alan A Milli futbolcunun Fiorentina karşısında da ilk 11'de yer alması bekleniyor.

GOLCÜLER ESKİ TAKIMLARINA KARŞI OYNAYACAK

Serie A'nın 18. haftasında oynanacak Juventus - Fiorentina maçında Dusan Vlahovic ile Moise Kean eski takımlarına karşı gol veya goller arayacak. İki önemli golcünün sahne alacağı maçta nasıl bir sonucun ortaya çıkacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Serie A'da iki isim de gol krallığı sıralamasında yer alırken, Vlahovic 7 defa, Moise Kean ise 10 defa fileleri havalandırdı.