İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Parma ile Monza 18. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Parma - Monza maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Parma ile Monza karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Parma - Monza maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PARMA - MONZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Parma - Monza maçı 28 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.

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