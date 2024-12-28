İtalya Serie A'nın 18. haftasında Cagliari ile Inter kozlarını paylaşacak. Teknik Direktör Simone Inzaghi önderliğinde geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Inter, 2024-2025 sezonunda da lig kupasını alan taraf olmak istiyor. Serie A'da 1 maç eksikle 37 puanla 3. sırada yer alan mavi-siyahlılar, lider Atalanta'nın 3 puan gerisinde yer alıyor. Karşılaşma öncesi Almanya'da düzenlenen etkinlikte konuşan ve gündem olan Hakan Çalhanoğlu'nun Cagliari karşısında oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Cagliari - Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Cagliari - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Cagliari, İtalya Serie A'nın 18. haftasında Inter'i konuk edecek. Teknik Direktör Simone Inzaghi ile başarılı performans göstermeye devam eden mavi-siyahlılar, kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Son 4 lig maçını da kazanan Inter, Cagliari karşısında da 3 puanı alarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Lider Atalanta'nın 3 puan gerisinde yer alan Inzaghi'nin öğrencileri, 1 maç eksikle 3. sırada bulunuyor. Karşılaşma öncesi Almanya'da düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu gündem olurken, Cagliari karşısında ilk 11'de oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor. Peki, Cagliari - Inter maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar ve merak edilenler haberimizde...

CAGLIARI - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A'nın 18. haftasında oynanacak Cagliari - Inter maçı 28 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

CAGLIARI - INTER MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

18. sırada yer alan Cagliari ile 3. sırada bulunan Inter arasında oynanacak mücadele EXXEN, S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN TRANSFER AÇIKLAMASI

A Milli Takım'da ve Inter'de gösterdiği performansla futbolseverlerden tam not alan Hakan Çalhanoğlu, Almanya'da düzenlenen bir etkinlikte açıklamalarda bulundu. Inter'deki geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Çalhanoğlu, "üper Lig'de bir gün oynar mıyım, bunu bilmiyorum. Ben şu an Inter'de çok mutluyum. O yüzden bu konu benim için burada bitmiştir. Umarım kariyerimi burada tamamlarım" dedi.

"KOLAY OLMAYACAK"

A Milli Takım ve 2024 Ballon d'Or hakkında da konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Belki ödülü alamadım ama 21 yıl sonra tekrar bir Türk futbolcunun bu ödüle aday gösterilmesi beni çok mutlu etti. İnşallah bu ödül gelecekte Arda Güler, Kenan Yıldız ve Semih Kılıçsoy gibi gençlerimize nasip olur. Hedefimiz kupaya katılmak. Kolay olmayacak ama kendimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

MARCUS THURAM'DAN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

1 Temmuz 2023'te Inter'e gelen ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Marcus Thuram durdurulamıyor. Mavi-siyahlı formayla bu sezon ligde 16 maça çıkan Fransız golcü, 12 defa fileleri havalandırdı. 6 da gol pası veren 27 yaşındaki forvet, Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maç sonunda 1 gol kaydetti.