Premier Lig'de Arsenal sahasında Ipswich Town'ı konuk edecek. Teknik Direktör Mikel Arteta yönetiminde 2024-2025 sezonunda beklenilen puanları toplayamayan ev sahibi takım, 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 4. sırada yer alıyor. Kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında hata yapmak istemeyen kırmızı-beyazlılar, Emirates Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Bu sene ilk defa Premier Lig'de mücadele eden Ipswich Town ise kümede kalarak, ligde kalıcı olmayı hedefliyor. Peki, Arsenal - Ipswich Town maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Arsenal - Ipswich Town maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Arsenal ile Ipswich Town karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Mikel Arteta yönetiminde şampiyonluğa oynayan ev sahibi takım, 2024-2025 sezonuna istediği başlangıcı yapamadı. Beklenmedik puan kayıplara zirvenin gerisine düşen Arsenal, 33 puanla 4. sırada yer alıyor. Liverpool'un 9 puan gerisinde yer alan kırmızı-beyazlılar, kümede kalma mücadelesi veren Ipswich Town karşısında hata yapmak istemiyor. Emirates Stadyumu'nda oynanacak mücadelede 3 puanın sahibi olmak isteyen Arsenal, kapanışı etkili bir oyunla yapmayı amaçlıyor. Bu sezon ilk defa Premier Lig'de mücadele eden Ipswich Town ise puan ya da puanlar almak istiyor. Peki, Arsenal - Ipswich Town maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

ARSENAL - IPSWICH TOWN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında oynanacak Arsenal - Ipswich Town maçı 27 Aralık Cuma günü saat 23.15'te başlayacak.

ARSENAL - IPSWICH TOWN MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Emirates Stadyumu'nda oynanacak Arsenal - Ipswich Town maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ARSENAL KAÇINCI SIRADA?

İngiltere Premier Lig 2024-2025 sezonuna istediği gibi başlayamayan Arsenal, 33 puanla 4. sırada yer alıyor. 17 maçta sahne alan kırmızı-beyazlılar, 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ipswich Town karşısında kazanması durumunda puanını 36'ya çıkartacak olan ev sahibi takım, 2. sıraya yükselecek.