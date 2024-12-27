Brighton - Brentford maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Brighton - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Brighton ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brighton - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BRİGHTON - BRENTFORDMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Brighton - Brentford maçı 27 Aralık Cuma günü saat 22.30'da oynanacak. karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.