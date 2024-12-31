Suudi ekibi Al-Shabab'ın başına geçen Fatih Terim transfer için kolları hemen sıvadı. Tecrübeli çalıştırıcı ilk hedef olarak Roma'da forma giyen ve Galatasaray'ın da bir dönem uzun süre ilgilendiği yıldız oyuncuyu belirledi. İşte detaylar...

Al Shabab'da Vitor Pereira'dan boşalan antrenör koltuğuna Fatih Terim'in getirildiği açıklanmıştı. Tecrübeli teknik adam takımı ile 6 aylık sözleşme imzalarken transfer çalışmalarına da başladı ve gündeme önemli bir ismi aldı.

FATİH TERİM'İN İLK HEDEFİ İTALYA'DAN!

Foot Mercato'nun haberine göre; Al-Shabab, Roma'dan ayrılması gündemde olan Arjantinli orta saha Leandro Paredes'i gündemine aldı. Bu sezon sadece 9 maçta forma giyen ve 1 gol atıp 1 asist yapan Paredes, başkent ekibinde ilk tercihlerden biri olmazken takımdan ayrılmayı düşünüyor.

Leandro Paredes'in sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Kariyerine Boca Juniors'ta başlayan 30 yaşındaki oyuncu daha önce Chievo, Empoli, Zenit, PSG ve Juventus formaları da giymişti.