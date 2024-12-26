Premier Lig'de 18. hafta maçları bugün oynanacak. Heyecan dolu maçların oynanacağı günde Wolverhampton ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Teknik Direktör Vitor Pereira'nın göreve gelmesinin arından uzun süren galibiyet hasretini sonlarından ev sahibi takım, güçlü rakibi karşısında da aynı başarıyı göstermek istiyor. Ruben Amorim yönetiminde beklenilen çıkışı henüz yapamayan Manchester United ise kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Peki, Wolverhampton - Manchester United maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Wolverhampton - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Wolverhampton ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Kümede kalma mücadelesi veren ev sahibi takım, kötü gidişatın ardından göreve Vitor Pereira'yı getirdi. Güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemeyen ev sahibi takım, kritik 3 puanın sahibi olmak istiyor. Erik Ten Hag'ın ardından göreve Ruben Amorim'i getiren Manchester United ise beklenilen çıkışı bir türlü yakalayamadı. Son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan kırmızı şeytanlar, Bournemouth karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyetin yaralarını sarmak istiyor. Peki, Wolverhampton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WOLVERHAMPTON - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında oynanacak Wolverhampton - Manchester United maçı 26 Aralık Perşembe günü oynanacak. Heyecan dolu mücadele saat 20.30'da başlayacak.

WOLVERHAMPTON - MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Wolverhampton - Manchester United maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER UNITED HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Erik Ten Hag ile sezona başlayıp yollarını ayıran Manchester United, göreve Ruben Amorim'i getirdi. Premier Lig'de kötü gidişe son vermek isteyen kırmızı şeytanlar, Portekizli çalıştırıcı ile Manchester City'yi 2-1 devirdi. Başarılı sonucun arından yoluna kayıpsız bir şekilde devam etmeyi amaçlayan Manchester United, evinde Bournemouth'a 3-0 kaybederek şoka uğradı. Bir türlü istenilen çıkışı yakalayamayan Amorim'in öğrencileri, Wolverhampton karşısında istenilen sonucu almak için sahaya çıkacak.

VITOR PEREIRA'DAN DİKKAT ÇEKEN BAŞLANGIÇ

Wolverhampton'da geçtiğimiz hafta göreve başlayan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Leicester City deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyetle futbolseverlerin dikkatini çekti. Turuncu-siyahlıların uzun süren galibiyet hasretine son veren Portekizli teknik direktör, Manchester United karşısında kümede kalma mücadelesi veren takımına bir 3 puan daha kazandırmayı hedefliyor.

Wolverhampton, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 18. sırada yer alıyor.

MANCHESTER UNİTED KAÇINCI SIRADA?

Ruben Amorim ile Avrupa kupalarında mücadele etmeyi amaçlayan Manchester United, üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Ligde oynadığı son karşılaşmada kaybeden kırmızı şeytanlar, Wolverhampton karşısında moral arıyor. Ligde oynadığı 17 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Manchester United, 22 puanla 13. sırada bulunuyor.