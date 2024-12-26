Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı üyeleri ve 1'inci Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği üyeleriyle bir araya geldi. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı üyeleri ve 1'inci Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda TFF 1'inci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, TFF 2'nci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ile Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu da yer aldı.

TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki buluşmada, ikinci yarıda devreye alınması planlanan yeni hakemlik sisteminde kulüplerin rolünü belirlemek adına istişarede bulunuldu. Toplantıya katılım sağlayan üyelere, inceleme yapılan diğer modeller sonrası yapılan çalışmalar ve Türkiye'de uygulanması planlanan hakemlik sistemiyle ilgili bilgi verildi.