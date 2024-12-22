Everton - Chelsea maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Everton ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Everton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Everton ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Everton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
EVERTON - CHELSEAMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Everton - Chelsea maçı 22 Aralık Pazar günü saat 17.00'de oynanacak. karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.