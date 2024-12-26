Arda Güler, baba ocağı Bolu'da

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, baba ocağı olan Bolu'nun Mengen ilçesinde babaannesi ve dedesini ziyaret etti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.12.2024- 00:19