Newcastle United - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Newcastle United ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Newcastle United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
NEWCASTLE UNİTED - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Newcastle United - Aston Villa maçı 26 Aralık Perşembe günü saat 18.00'de oynanacak. karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.
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