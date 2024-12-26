Manchester City - Everton maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Manchester City ile Everton karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı son 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Pep Guardiola'nın öğrencileri, eski günlerini özlemle anan Everton karşısında kötü gidişata dur demek istiyor. Zirve yarışından kopan ve 7. sıraya kadar gerileyen mavi-beyazlıların, nasıl bir performans göstereceği ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester City - Everton maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

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Manchester City ile Everton Premier Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaşacak. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen ve çıkış arayan Everton, son haftaların formsuz takımı City karşısında 3 puanın sahibi olmak istiyor. Oynadığı son 11 maçta 1 galibiyet alabilen Pep Guardiola'nın öğrencileri ise taraftarı önünde kötü gidişata dur demek istiyor. Şampiyonluk mücadelesinden uzaklaşan mavi-beyazlılar, 7. sıraya kadar geriledi. Her iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, karşılaşmanın nasıl sonuçlanacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester City - Everton maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

MANCHESTER CITY - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 18. haftasında oynanacak Manchester City - Everton maçı 26 Aralık Perşembe günü saat 15.30'da başlayacak.

MANCHESTER CITY - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City - Everton maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER CITY PUAN DURUMU

Ligde oynadığı 7 maçta 1 galibiyet alabilen Manchester City'nin 18 hafta sonunda 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyeti bulunuyor. Kötü gidişata bir an önce son vermek isteyen Pep Guardiola'nın öğrencileri, 15. sırada yer alan Everton karşısında hata yapmak istemiyor.

HAALAND GOLLERİNİ ATMAYA DEVAM EDİYOR

Son oynadığı 11 maçın 1'ini kazanan Manchester City'de takım performansı taraftarı endişelendiriyor. Pep Guardiola'nın nasıl bir çözüm bulacağı merak edilirken, oyuncuların form grafiği ise araştırılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz sene şampiyonlukta damga vuran oyuncuların başında gelen Erling Haaland, 2024-2025 sezonunda da takımın gol yükünü çekmeye devam ediyor.

Premier Lig'de bu sezon 17 maçta şans bulan Norveçli golcü, 1 bin 530 dakika süre aldı. Oynadığı dakikalar içerisinde 13 kere fileleri havalandıran Haaland, 1 de gol pası verdi.