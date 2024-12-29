İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 19. haftasında Manchester City, deplasmanda Leicester City ile karşılaştı.
Bu mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Savinho ve 74. dakikada Erling Haaland kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Manchester City, ligde 4 maç sonra kazanırken son 14 resmi maçta 2. galibiyetini aldı.
Pep Guardiola yönetimindeki City, bu galibiyetin ardından 31 puanla 5. sıraya yükseldi. 14 puanda kalan Leicester City ise 18. sırada konumlandı.
8 MAÇLIK KÖTÜ SERİ BİTTİ
Deplasmanda oynadığı son 8 resmi maçın hiçbirini kazanamayan City, bu galibiyetle birlikte kötü seriye son verdi.