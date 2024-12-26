Preston North End - Hull City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Championship'in 23. haftasında Preston North End sahasında Hull City'i konuk edecek. Küme düşme hattından çıkmak isteyen Hull City, kritik mücadelede kazanan taraf olmak istiyor. Teknik Direktör Tim Walter ile yolları ayıran deplasman takımı yola Ruben Selles ile devam ediyor. İki takım da 3 puanla ayrılmak isterken, futbolseverler Hull City puan durumunu merak ediyor. maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Preston North End - Hull City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Preston North End - Hull City maçını canlı takip etmek için tıkla

İngiltere Championship'in 23. haftasında Preston North End ile Hull City karşı karşıya gelecek. Küme düşme hattından uzaklaşmak için mücadele veren her iki takım da karşılaşma öncesi son hazırlıklarını tamamladı. Kritik mücadele 3 puanın sahibi olmak isteyen Hull City, üst sıralara çıkmayı hedefliyor. 4 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 18. sırada yer alan ev sahibi Preston ise taraftarı önünde hatasız bir şekilde yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Peki, Preston North End - Hull City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hull City ligde kaçıncı sırada? İşte mücadele hakkında merak edilenler...

PRESTON NORTH END - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Championship'in 23. haftasında oynanacak Preston North End - Hull City maçı 26 Aralık Perşembe günü saat 18.00'de başlayacak.

PRESTON NORTH END - HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANCAK?

26 Aralık Perşembe günü oynanacak Preston North End - Hull City maçının herhangi bir yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

HULL CITY PUAN DURUMU

Championship'te oynadığı 12 maçta galibiyet alamayan Hull City, son oynadığı Swansea maçını 2-1 kazanarak kötü gidişe dur dedi. Üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından bir süre ligin son sırasında yer alan Hull City'nin puan durumu taraftarı endişelendirdi. Yeni teknik direktörü ile çıkış arayan Hull City; 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak, 19 puanla 21. sırada yer alıyor.