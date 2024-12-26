Wolverhampton 2-0 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 18. hafta maçında Ruben Amorim'in Manchester United'ı, Vitor Pereira'lı Wolverhampton'a konuk oldu. Ev sahibi ekip Manchester United'ı 2 golle mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.12.2024- 00:17