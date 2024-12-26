İngiltere Premier League'in 18. haftasında Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton, Manchester United'ı sahasında 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Portekizli çalıştırıcı, İngiliz ekibinin başında çıktığı ikinci maçı da kazanarak Wolverhampton'a derin bir nefes aldırdı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Matheus Cunha, 90+9'ise Hee-Chan Hwang kaydetti.
Öte yandan Manchester United'da Bruno Fernandes, 47. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Premier League'de 2'de 2 yapan Vitor Pereira'nın öğrencileri, 15 puana ulaşarak 17. sıraya oturdu.
Manchester United ise 22 puanla 14. sırada kaldı.