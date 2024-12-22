Leganes - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İspanya La Liga'da heyecan başladı. Leganes - Villarreal 19. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leganes - Villarreal ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
LEGANES - VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Leganes - Villarreal maçı 22 Aralık Pazar günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
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