Leganes - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Leganes sahasında Villarreal'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Leganes - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Leganes - Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Leganes - Villarreal 19. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leganes - Villarreal ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEGANES - VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leganes - Villarreal maçı 22 Aralık Pazar günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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