Bochum - Heidenheim maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Bochum ile Heidenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bochum - Heidenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BOCHUM - HEİDENHEİM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Bochum - Heidenheim maçı 22 Aralık Pazar günü saat 17.30'da TiviBu Spor 1 ve beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.
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