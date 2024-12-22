İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Las Palmas sahasında Espanyol'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Las Palmas - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Las Palmas - Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Las Palmas ile Espanyol 19. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Las Palmas - Espanyol ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAS PALMAS - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Las Palmas - Espanyol maçı 22 Aralık Pazar günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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