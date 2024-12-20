Ziraat Türkiye Kupası'nda eleme turları sona erdi. Gruplara kalan takımların belli olduğu organizasyonda, kura çekiminin ne zaman yapılacağı ise belli oldu. 155 takım ile başlayan turnuvada, 24 takımın kaldı. Futbolseverler tarafından merakla takip edilen ZTK kura çekiminde hangi takımların birbirleriyle eşleşeceği tahmin edilmeye devam ediliyor. Sürpriz sonuçlarla gündem olmaya devam eden Ziraat Türkiye Kupası. 2024-2025 sezonuna da damga vurmayı sürdürüyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi hangi kanalda? Saat kaçta? ZTK kura çekimi tıkla izle...

155 takım ile başlayan ve 24 takımın kaldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına geçildi. Sürpriz sonuçların olduğu organizasyonda 2024-2025 sezonunda yeni formata geçildi. Buna göre, takımlar gruplarda mücadele edecek. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak ZTK kura çekimi öncesi meraklı bekleyiş devam ediyor. Futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilen organizasyonda hangi takımların aynı gruba düşeceği ise araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekimi hangi kanalda? Saat kaçta? ZTK kura çekimi tıkla izle...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

2024-2025 sezonunda yeni formata geçen Ziraat Türkiye Kupası'nda eleme turları sona erdi. 155 takımın katılım gösterdiği organizasyonda gruplara ise 24 takım kalabildi. Futbolseverler tarafından her sene heyecanla takip edilen ZTK'da kura çekiminin ne zaman olacağı ise araştırılmaya devam ediliyor.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi 20 Aralık Cuma günü saat 14.30'da başlayacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ELEME TURLARINI GEÇEN TAKIMLAR

ZTK eleme turlarında rakiplerini yenerek, gruplara kalan takımlar:

Eyüpspor

Çaykur Rizespor

Konyaspor

Alanyaspor

Boluspor

Kocaelispor

İstanbulspor

Bodrum FK

Sivasspor

Antalyaspor

Erzurumspor

Fatih Karagümrük

Ankaragücü

Gaziantep FK

ZTK KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

24 takımın yer alacağı Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler tarafından ilgiyle takip edilen organizasyonda hangi takımların birbirleriyle eşleceği ise saat 14.30'da belli olacak.

ZTK KURA ÇEKİMİ TIKLA İZLE

20 Aralık Cuma günü saat 14.30'da başlayacak Ziraat Türkiye Kupası kura çekimini canlı izlemek için aşağıdaki yazıya tıklayabilirsiniz:

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