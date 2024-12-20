Ziraat Türkiye Kupası eleme turları sona erdi. Rakiplerini organizasyon dışına gönderen takımlar grup aşamasına kalırken, kura çekiminin ne zaman olacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Sürpriz sonuçların yaşandığı turnuvada, yeni formatın nasıl sonuçlar ortaya çıkartacağı ise araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? İşte ZTK grup kura çekimi hakkında merak edilen detaylar...

Futbolseverler tarafından merakla takip edilen Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına geçildi. Yeni formata göre eleme turu oynayan takımlar, rakiplerini geçerek gruplara kaldı. Sürpriz sonuçların alındığı organizasyonda hangi takımların eşleşeceği merakla beklenirken, ZTK kura çekiminin ne zaman olduğu ise arama motorlarına soruluyor. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? İşte ZTK grup kura çekimi hakkında öne çıkan detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Her sene oynanan maçlarla gündem olmaya devam eden Ziraat Türkiye Kupası'nda eleme turları sona erdi. Yeni format gereği grup aşamalarından devam edilecek organizasyonda kura çekim tarihi ise belli oldu.

Buna göre, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi 20 Aralık Cuma günü saat 14.30'da başlayacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUP KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre ZTK kura çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Futbolseverler tarafından merakla takip edilecek organizasyon A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINDA HANGİ TAKIMLAR KURA ÇEKİMİNE KALDI?

-Eyüpspor

-Çaykur Rizespor

-Konyaspor

-Alanyaspor

-Boluspor

-Kocaelispor

-İstanbulspor

-Bodrum FK

-Sivasspor

-Antalyaspor

-Erzurumspor

-Fatih Karagümrük

-Ankaragücü

-Gaziantep FK