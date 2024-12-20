İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Girona sahasında Real Valladolid'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Real Valladolid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Girona - Real Valladolid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Girona ile Real Valladolid 19. haftada mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Girona - Real Valladolid ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Girona - Real Valladolid MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Girona - Real Valladolid maçı 20 Aralık Cuma günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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